Diabetes durch zu viel tierisches Eiweiß?

Das Ergebnis: Hohe Zufuhr von tierischem Protein stand mit dem Diabetesrisiko in direktem Zusammenhang: Zwischen 1993 und 2014 erkrankten 643 Teilnehmer an Typ-2-Diabetes. Bei 931 Personen wurde Prädiabetes (Vorstufe einer Zuckerkrankheit) festgestellt. Dies zeigt, wie das „Deutsche Gesundheitsportal“ berichtete, dass sich tierisches Eiweiß bereits in frühen Stadien negativ auf das Diabetes-Risiko auswirkt.