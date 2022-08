Marko Arnautovic auf den Spuren eines „Göttlichen“

In der laufenden Saison schaffte der 33-Jährige früh in Bologna schon lange nicht mehr da Gewesenes - nämlich in den ersten beiden Meisterschafts-Runden als Torschütze in Erscheinung zu treten. Nach seinem Elfer-Tor zum Auftakt beim 1:2 gegen Lazio Rom traf er am Sonntag beim 1:1 gegen Hellas Verona zum 1:0. Ein Doppelpack, wie er zuletzt vor 25 Jahren dem „göttlichen Zöpfchen“ gelungen war: Roberto Baggio hatte im Sommer 1997 ebenfalls an den ersten zwei Spieltagen für Bologna getroffen.