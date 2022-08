Aufwind für KTM vor Heimrennen in Spielberg

Quartararo kämpft gegen Ducatis um WM-Führung

In einer speziellen Situation ist Fabio Quartararo. Der Franzose ist amtierender Weltmeister und führte vor Spielberg auch die Fahrer-Wertung 2022 an. Der 23-Jährige aus Nizza hat alleine schon vom Alter her Potenzial, in die Fußstapfen der ganz Großen zu treten. „Ich will so viele Titel wie möglich gewinnen“, betonte der Yamaha-Pilot. Der „Teufel“ (El Diablo) mit der Startnummer 20 (Quartararo wurde an einem 20. April geboren) war am ersten Trainingstag der einzige, der als Vierter den mit sieben Bikes in den Top acht überlegenen Ducatis Paroli bieten konnte. Auch Samstag hielt er bei fünf „Ducs“ in den ersten Sechs als Zweiter dagegen.