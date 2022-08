Thiem erhält Wildcard für Tel Aviv im September

Dominic Thiem hat nach den Wildcards für die kommenden Turniere in Winston-Salem sowie die US Open eine „Freikarte“ für ein weiteres Turnier erhalten: Der ehemalige Weltranglisten-Dritte, der in seiner Comeback-Saison nach langer Verletzungspause auf Platz 228 zurückgefallen ist, spielt ab 26. September beim ATP-250-Turnier in Tel Aviv auf Hartplatz.