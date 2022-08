Nach Dadic: Frauen-Sprintstaffel disqualifiziert!

Natürlich war das Quartett Wilhuber, Walli, Leni Lindner und Lena Pressler noch ins Ziel gelaufen. Da waren sie mit 44,85 Letzte in ihrem ersten Vorlauf gewesen. Das Ziel, ihren heuer aufgestellten Rekord von 44,33 zu brechen, hätten sie nicht verwirklicht. Das Quartett greift diese Bestmarke nun am 26. August in Lausanne erneut an.