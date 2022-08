Feldhofer: „So was will ich nicht mehr sehen“

Ferdinand Feldhofer (Rapid-Trainer): „So was will ich nicht mehr sehen, was hier erste Halbzeit abgegangen ist. Wir waren weit weg von Normalform, jeder einzelne. Da brauchen wir nicht über taktische Dinge sprechen, da fehlen die Basics - in jedem Duell, offensiv wie defensiv. Wir sind wirklich sehr glücklich heute mit dem 1:1. Das ganze Spiel hatte der Gegner immer wieder Chancen. Wir schaffen es nicht, unsere Duelle zu gewinnen und gut genug in der Verteidigung zu stehen, dass wir Ruhe reinbringen. Wir sind Minute zu Minute schlechter geworden, der Gegner immer stärker. Wenn wir so auftreten, haben wir gar keine Chance. Wir werden einiges zu besprechen haben in den nächsten Tagen.“