Offiziell! Glasner verliert Top-Stürmer Kostic

Der Wechsel von Filip Kostic von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt zum italienischen Fußball-Topclub Juventus Turin ist perfekt. „Danke für alles, Maschine! Alles alles Gude in Italien“, teilte der deutsche Bundesligist am Freitag bei Twitter mit. Kostic erhält in Turin einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Die Ablöse beträgt nach Juve-Angaben zwölf Millionen Euro plus Nebenkosten, dazu kommen mögliche Erfolgsboni in Höhe von drei Millionen Euro.