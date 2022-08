Land beschließt 24-Stunden-Betrieb in Niederöblarn

Wegen des Notarzt-Engpasses wird das Land Steiermark einen weiteren Helikopter - neben dem Christophorus 17 in St. Michael - in den Nachtbetrieb stellen. Bei der Regierungssitzung am Donnerstag wird ein Antrag zur Genehmigung eines 24-Stunden-Betriebs in Niederöblarn geprüft. Der C14 soll der zweite Rettungshubschrauber sein, der mithilfe von Nachtsichtgeräten rund um die Uhr für Einsätze zur Verfügung steht.