Hürdenlauf: Weg zum Sonnenstrom gleicht Lotterie

Im Juli 350 Euro verloren

Unser Häuslbauer hat glatt kürzlich – erste Antragstellung im April – die Zusage bekommen. Er hat mittlerweile aber mangels Einspeismöglichkeit in diesem Sonnensommer viel Geld verloren, denn die Vergütung der Tiwag für die eingespeiste Energie ist mit 30,73 Cent pro kWh so lukrativ wie noch nie. Im Juli wären das satte 350 Euro gewesen. Die Absurdität wird wahrscheinlich, dass die verlorene Einspeisvergütung in etwa die Höhe der Bundesförderung erreicht, denn sein PV-Betreuer meint, dass sich eine Einspeisung in diesem Jahr nicht mehr ausgehen wird.