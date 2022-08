Aufgedeckt! Hamilton wollte zu Red Bull wechseln

Dass es am Ende zu keinem Engagement von Hamilton bei den „Bullen“ kam, sei an jenem Mann gelegen, der mit Abschluss der heurigen Saison die Formel 1 verlassen wird: Sebastian Vettel. Denn damals stand der Deutsche in der Blüte seiner Schaffenskunst „und es hätte keinen Sinn gemacht, zwei Alpha-Fahrer zu haben.“ Womit Horner in einem Aufwasch‘ übrigens gleich auch Vettels damaligen Teamkollegen Mark Webber definitiv als „Nicht-Alpha-Fahrer“ abqualifizierte …