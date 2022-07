„Unglaublich gut!“ Götze bereitet Glasner Freude

Götzes Karriere war nach dem WM-Triumph ins Stocken geraten. Zuletzt konnte er aber wieder überzeugen: In 52 Pflichtspielen für PSV Eindhoven in der vergangenen Saison kam er auf zwölf Tore und elf Vorlagen. Jetzt will er in Frankfurt für Furore sorgen. Der Start ist einmal geglückt …