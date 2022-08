Bezos‘ Superjacht heimlich in andere Werft verlegt

In Nacht- und Nebelaktion in andere Werft transportiert

Stattdessen wurde das unfertige Schiff nun heimlich, still und leise in eine andere Werft gebracht, wie der deutsche „Spiegel“ erfuhr. Hanco Bol vom Jachten-Fanclub „Dutch Yachting“, der das Geschehen live beobachtete und ein Video davon auf YouTube veröffentlichte (siehe oben), schilderte dem Nachrichtenmagazin, dass die Yacht in der Nacht auf Dienstag zwischen 1 und 3 Uhr morgens „ungewöhnlich schnell“ in die Greenport-Werft geschleppt worden sei. Normalerweise würde ein Transport auf der gewählten Route fast doppelt so lang brauchen, so Bol.