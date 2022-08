Gefangenenaustausch für Russland wohl eine Option

„Stille für unsere Schwester"

Nach der Verurteilung Griners setzte ihr US-Basketball-Team unterdessen ein Zeichen der Solidarität: Die Phoenix Mercury bekundeten vor dem Auswärtsspiel gegen die Connecticut Sun am Donnerstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga WNBA ihre Unterstützung, indem sie zusammen mit den Gegnerinnen vor der Partie am Mittelkreis in „42 Sekunden Stille für unsere Schwester“ ihre Arme verschränkten.