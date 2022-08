City-Star Haaland „spielt für dreckiges Blutgeld“

„Haaland kann sich der Kritik nicht entziehen. Er hätte sich jeden Klub in der Welt aussuchen können. Er musste sich nicht für den Klub entscheiden, der in Sachen ‘Sportswashing‘ (seinen Ruf mit Sport reinzuwaschen, Anm.) am schlimmsten ist“, so Erlend Ytre-Arne Vagane, Fansprecher des SK Brann über die „Citizens“ und dessen neuen Torjäger.