Danube Dragons: Pfarrer mischt bei Krönung mit

Footballer Silas Nacita spielte einst für die Baylor-University in Texas, bekam dort aber kein Vollstipendium - weshalb er zwischenzeitlich sogar obdachlos war. Ehe der in Bakersfield geborene Nacita, der sehr gläubig ist, dort bei einem Jugendfreund Unterschlupf fand - was jedoch der Anfang vom Ende war, weil Nacita durch die Annahme von Beihilfen in Form von freier Kost und Unterkunft die Spielerlizenz verlor, da diese Unterstützung gegen die Liga-Amateurregeln verstieß.