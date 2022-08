Rapid-Tormann Hedl auf den Spuren von Königshofer

Im Sommer hatte er sich von Paul Gartler das „Einserleiberl“ zurückgeholt, jetzt steht er mehr im Rampenlicht, als geplant. Weil Rapid sowohl in Danzig, wo er beim 2:1 das einzige Gegentor in fünf Saisonspielen schlucken musste, als auch in Klagenfurt im Finish unter Dauerdruck geriet. Was tun, wenn’s brennt? „Das hängt von der Situation ab“, so Hedl. Der so spricht, wie er seit seinem Rot-Ausraster im Frühjahr („Das passiert mir nie mehr“) im Tor agiert: cool und abgebrüht. „In Polen musste ich Ruhe ausstrahlen, in Kärnten laut werden. Ich versuche von hinten zu coachen, präsent zu sein.“