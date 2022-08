Neftci gegen den SK Rapid Wien ab 19 Uhr LIVE

Langer Flug, andere Zeitzone, drückende Hitze - Neftci ist heute in Baku nicht die einzige Gefahr für Rapid. Trainer Ferdinand Feldhofer weiß: „Wir müssen in den Rhythmus kommen.“ Im Play-off würde wohl Konyaspor warten. „Wir haben zuletzt schon ein paar Hitzeschlachten erlebt. Ich denke, dass uns das nicht mehr so erwischt. Aber ...“