Nicht geimpft: US Open finden ohne Djokovic statt

„Ich bereite mich so vor, als ob ich teilnehmen könnte, während ich darauf warte, ob ich in die USA einreisen kann“, ließ Djokovic vor Kurzem verlauten. Sein Coach Goran Ivanisevic meinte kürzlich beim Turnier in Umag: „Novak wird alles tun, was möglich ist, vielleicht mit einem Sondervisum, aber es sind nur noch zwei Wochen. Ich persönlich habe keine Hoffnung.“