Djokovic-Trainer schimpft: „Man terrorisiert uns“

Laut Ivanisevic haben sich „die Leute in Australien, bei Roland Garros und Wimbledon infiziert und niemandem ist etwas passiert. Es gibt so viele Widersprüche. Ich bin geimpft, für mich war das kein Problem.“ Und wütend ergänzt er: „Zweieinhalb Jahre terrorisiert man uns nun. Wenn man infiziert ist, ist es so, als habe man die Krätze. Sie werfen dich und das ganze Team raus. Wir standen am Pranger.“