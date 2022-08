Kimmich lobt Sabitzer: „Immer einer der Besten!“

Wie der Star und Antreiber von FC Bayern und Deutschland gegenüber dem „kicker“ weiter ausführt, dürfte der lange Zeit wie ein Fremdkörper im Spiel des Rekordmeisters aufgetretene Sabitzer nun endgültig angekommen sein. „In der letzten Saison liefen ein paar Sachen unglücklich für ihn. In dieser hat man von Anfang an gemerkt, dass er hungrig ist im Training“, so Kimmich.