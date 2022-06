„Ungewöhnlich“: Bayern wollen Sabitzer loswerden

Die deutsche „Bild“ staunt über das Vorhaben der Münchner. „Bayern will einen Star verkaufen, der bleiben will“ - so lautet der Titel der Boulevardzeitung, die von einer „ungewöhnlichen Situation“ spricht. Sabitzer soll noch in diesem Sommer abgegeben werden. Damit könnte der Klub Gehaltskosten in der Höhe von rund 10 Millionen Euro pro Jahr einsparen.