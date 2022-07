Ceferin: Müssen in Frauenfußball investieren

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat erneut weitere Investitionen in den Frauenfußball angekündigt. „Wir müssen den Frauenfußball auf exakt dieselbe Weise entwickeln wie den Männerfußball“, sagte Ceferin vor dem EM-Finale in England zwischen Deutschland und dem Gastgeber. „Wir müssen es auf einem technischen Level entwickeln, und wir müssen investieren. Vielleicht sollten einige Menschen damit anfangen zu denken, dass es sich lohnt, in den Frauenfußball zu investieren.“