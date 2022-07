Hudson gewinnt Speerwurf, Dadic unzufrieden

„Heute hat es sowohl beim Aufwärmen als auch beim Wettkampf gepasst“, sagte Hudson, die vor der Leichtathletik-EM in München Mitte August noch einen Wettkampf in Italien absolvieren wird. Im WM-Finale wäre sie damit zweitbeste Europäerin geworden, was für die Kontinental-Titelkämpfe hoffen lässt.