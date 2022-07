Im Urlaub: Eltern verpassen Misolic-Erfolgslauf

Was in dieser Woche ein 20-jähriger Steirer einstellen konnte. Einer, der zu Beginn des Jahres noch auf Position 354 lag, von dem zu diesem Zeitpunkt (fast) niemand Notiz genommen hatte: Filip Misolic. Der frischgebackene Vize-Staatsmeister „überrumpelte“ mit seinen Leistungen sogar seine Eltern - die in diesen Tagen Urlaub in Kroatien machen. Statt am Centercourt in Kitzbühel zitter(te)n sie mit ihrem Sprössling eben vor dem TV-Gerät mit ...