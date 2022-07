Werner vor Wechsel: Nächster Riesenklub klopft an

Werner, der in der vergangenen Saison einige Zeit auf der Ersatzbank verbringen musste, hat nach der Verpflichtung Raheem Sterlings nun noch mehr Grund, um mangelnde Spielminuten zu zittern. Einen Wechsel in die spanische Hauptstadt würde der 26-Jährige wohl begrüßen. Bereits zu Leipzig-Zeiten hatte Real sein Interesse an Werner bekundet, ehe er sich für die „Blues“ entschied.