Basketball: Ruhe vor erneutem Sturm bei BC Vienna

BC-Boss Petar Stazic bastelt längst am „neuen“ Kader, der bestenfalls viele alte Gesichter um Enis Murati beinhalten soll. Fix weg sind vorerst nur Hughes (Ungarn?) und Vrabac (Belgien). Wer immer bleibt, das Ziel ist die doppelte Titel-Verteidigung! „War letzte Saison der Erfolgsdruck irre hoch, könnte es nächste entspannter ablaufen“, grübelt Stazic. Der international sehr wohl „einen Schritt weiter machen“ will. Also mindestens Finale im Alpe Adria Cup, für den man wieder nannte. „Die in der Champions League geforderten 3000 Sitzplätze hätten wir nicht. Zudem haben wir uns im AAC als zweimaliger Halbfinalist schon einen Namen gemacht, ist der EuroCup puncto Gegner kaum attraktiver.“