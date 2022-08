Spezielle Zellen sorgen für Ordnung im Gehirn

„Ampel“ regelt Informationsströme

„In unseren präklinischen Experimenten haben wir nun entdeckt, dass diese Zellen durch kurzzeitige Hemmung anderer Zelltypen dafür sorgen, dass gegenwärtige Wahrnehmung und Erinnerungen an vergangene Erlebnisse sowohl getrennt voneinander, aber auch kombiniert, verarbeitet werden können“, erläutert Studienautor Assoc. Prof. Balint Lasztoczi, PhD. Bei verschiedenen neuropsychiatrischen Erkrankungen - wie beispielsweise Schizophrenie oder Autismus - läuft die Regulierung der unterschiedlichen Informationsströme nicht fehlerfrei ab. In diesem Zusammenhang geben die aktuellen Ergebnisse aus der MedUni-Wien-Studie Hoffnung für die Entwicklung neuer Behandlungsoptionen. Daher soll in weiterer Folge nun auch erforscht werden, wie sich die Neurogliaformzellen entsprechend beeinflussen lassen.