Eishockey-Topklub macht Trainingslager in Gmunden

Tests in Linz und Salzburg

„Wir reisen mit 35 Personen vom Dolomiten-Cup an, trainieren in Gmunden und spielen am 19. August in Linz und tags darauf in Salzburg“, so Eisbären-Sprecher Leo Imme. Und wie Fußball-Klubs soll auch Berlin von bis zu 300 Fans begleitet werden. Von den Black Wings hört man jedenfalls fürs Testspiel: „Es gibt viele Kartenanfragen aus Deutschland!“