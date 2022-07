Gewessler: „Haushalte werden nicht frieren“

„Wir sind auf einem guten Kurs“

In Österreich sei man jedenfalls auf „gutem Kurs“, was das Einspeicherungsziel angehe. Das liege auch daran, dass Nord Stream 1 nicht der primäre Versorgungsweg Österreichs sei, „das ist in Deutschland anders“. Sogar während der kompletten Stilllegung von Nord Stream 1 habe man weiter einspeichern können, so die Energieministerin. Der Speicher der OMV habe beispielsweise bereits 80 Prozent erreicht.