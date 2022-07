Ab Herbst möglich: Übernachten im Erlebnisgarten

Sieben Millionen Euro nimmt Erlebnisgärtner Reinhard Kittenberger für die 20 neuen Gartenchalets in Schiltern bei Langenlois in die Hand. Im Herbst werden die Hütten in der Gartenoase rund um den 3400 Quadratmeter großen Naturbadeteich fertig. Jedes Haus soll dabei zum eigenen Themengarten werden - mit Zugang zum See.