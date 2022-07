Reise in Kroatien: Split wie zu Kaisers Zeiten

Der Fluss Cetina schlängelt sich durch die Landschaft, Wälder an einem, Felsen am anderen Ufer. Hier, wenige Kilometer nordöstlich von Split, ritt schon Winnetou filmreif durch die Gegend. Auch im nur 15 Kilometer westlich von Split liegenden Trogir, dessen Altstadt zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt, waren der Häuptling der Apachen und sein Blutsbruder Old Shatterhand zu Gast: Trogir diente im Kinofilm „Winnetou 3“ (1965) als Drehort für die Stadt Santa Fe. Zahlreiche Drehorte der Kultserie „Game of Thrones“ sind ebenfalls in Kroatien zu finden. So stellte Trogir den Handelshafen von Qarth dar, Dubrovnik ist in der Serie die Hauptstadt „Kingslanding“, auch in den Kellerräumen des Diokletianpalastes in Split wurden einige Szenen gefilmt.