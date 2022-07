China-Flieger C919 steht kurz vor Zertifizierung

Chinas einheimischer Flugzeugbauer nähert sich der Zertifizierung für seinen Passagierjet C919. Wie das staatliche Unternehmen Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) am Samstag mitteilte, hätten die Maschinen sämtliche Flugtests abgeschlossen. Nun trete das Programm in die letzte Phase ein, den Erhalt eines Zertifikats von der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde. Damit könne der Flugzeugtyp für den kommerziellen Betrieb zugelassen werden.