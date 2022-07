Gefährliche Diskriminierung im Gesundheitsbereich

Im Gesundheitsbereich fehlt es an Diversität: Der Maßstab für medizinische Studien ist nämlich noch immer ein weißer Mann, der etwa 80 Kilo wiegt. Alle Patientinnen und Patienten, die nicht in dieses Schema passen, bleiben unsichtbar und werden demnach oft nicht angemessen behandelt. Gerade bei der Erstellung von Diagnosen oder dem Verschreiben von Medikamenten kann das sehr gefährlich werden und im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Warum ist das so? Wieso werden Geschlecht und Hautfarbe im Moment einer Diagnose nicht mitbedacht, obwohl man dadurch mehr Leben retten könnte, und wie kann man dieses Problem lösen? Podcasterin Annie Müller Martínez spricht in dieser Folge vom „Wie gibt’s das?!“-Podcast mit der Ärztin und Wiener Landtagsabgeordneten Mireille Ngosso (SPÖ) über fehlende Diversität im Gesundheitsbereich.