Google testet neue Datenbrille in der realen Welt

Allerdings habe das Testen nur in einer Laborumgebung seine Grenzen. „Daher planen wir ab nächsten Monat, AR-Prototypen in der realen Welt zu testen. So können wir besser verstehen, wie diese Geräte den Menschen in ihrem Alltag helfen können“, ließ der Internetriese wissen. Bei der Entwicklung von Erlebnissen wie der AR-Navigation könnten auf diese Weise zudem Faktoren wie das Wetter und belebte Kreuzungen berücksichtigt werden, „die sich in Innenräumen nur schwer oder gar nicht vollständig nachbilden lassen“.