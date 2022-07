Hepatitis - noch immer eine unterschätzte Gefahr

„Alle 30 Sekunden stirbt ein Mensch an viraler Hepatitis. Nicht warten! Lass dich testen! Du könntest (D)ein Leben retten“, appelliert die Hepatitis Hilfe Österreich - Plattform Gesunde Leber (HHÖ), anlässlich des diesjährigen Welt-Hepatitis-Tages am 28. Juli. Als Hepatitis wird eine Entzündung der Leber bezeichnet. Das Tückische: die „Entgiftungszentrale" unseres Körpers leidet still. Lange Zeit treten keine Beschwerden oder unspezifischen Symptome wie Abgeschlagenheit, Juckreiz oder ein Druckgefühl im Oberbauch auf. Gelbfärbung von Haut und Augen, starke Schmerzen im Oberbauch, Erbrechen und große Müdigkeit sind meist nur bei schweren Fällen vorhanden.