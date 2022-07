Historisch! Frau aus Österreich wird EU-Richterin

Zuletzt Vertreterin bei den Vereinten Nationen in Genf

Die Karrierediplomatin war zuletzt österreichische Vertreterin bei den Vereinten Nationen in Genf gewesen. Im Jahr 2020 war sie auf Vorschlag der westeuropäischen Staatengruppe die Präsidentin des in Genf tagenden UNO-Menschenrechtsrates. Tichy-Fisslberger gilt als ausgewiesene EU-Expertin, war sie doch schon in den 1980er-Jahren bei der EU-Kommission tätig und von 1993 bis 2002 an der österreichischen EU-Vertretung in Brüssel.