Weiterer Rückschlag für Titelverteidiger Pogacar

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat kurz vor Beginn der 17. Etappe der Tour de France einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der Pole Rafal Majka, wichtigster Helfer des Slowenen in den Bergen, beendete die Tour aufgrund eines Teilrisses im Oberschenkel. Das berichtete sein Team in einem Statement am Mittwoch.