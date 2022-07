Greenwashing: Refurbished-Anbieter abgemahnt

So bot ein Online-Shop etwa ein erneuertes Smartphone für 275 Euro mit einer angeblichen Preisersparnis von 69 Prozent im Vergleich zum durchgestrichenen Preis von 909 Euro an. So teuer war das Gerät beim Verkaufsstart im Jahr 2019 auf der Webseite des Herstellers gelistet. Aktuell wurde das Gerät als Neuware von Händlern im Internet schon ab 424 Euro und gebraucht ab 242 Euro angeboten.