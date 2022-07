Bis zu 37 Grad! Coole Tipps gegen die Gluthitze

Klimaoasen im Pfarrgarten

Und auch die Caritas öffnet kühle Pfarrgärten für Sommerfrische in Klimaoasen: Heute ab 14 Uhr in Katzelsdorf, am 25. Juli in Rannersdorf, am 26. Juli in der evangelischen Pfarre Mödling und am 27. Juli in der Hinterbrühl. Das wohl bewährteste Mittel gegen die Tropenhitze ist und bleibt aber nach wie vor ein fruchtiges Eis.