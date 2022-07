Frauenpower bei der 2. Vorrunde im Casino Graz

Der Hauptpreis: Einwöchiges Trainingslager in der Türkei

Auf das Gewinner-Team des Casino Cup wartet ein unvergessliches, einwöchiges Trainingslager in der Türkei. Das Package beinhaltet den Aufenthalt in einem auf Trainingslager spezialisierten All-inclusive Hotel. Dem Team (20 Personen) werden zweimal täglich für je 90 Minuten die Trainingsplätze mit FIFA Standard zur Verfügung gestellt. Außerdem hat das Team Zugang zu den Spa- und Fitnessräumen und einem eigenen Meeting-Raum. Für die Sportausrüstung wird ein Wäscheservice bereitgestellt.