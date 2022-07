ÖFB-Frauen: (Gaumen-)Freude vor dem Showdown

(Gaumen-)Freude gab es auch am Vorabend im Basecamp in Bagshot. ÖFB-Koch Fritz Grampelhuber zauberte von Garnelen über Rindfleisch bis zu Gemüse Grillerein auf den Teller. „Ernährung ist ein extrem wichtiger Part für alle Sportler - nicht nur für den Körper, sondern auch für die Psyche“, so derZwei-Hauben-Koch vom Steegwirt in Bad Goisern.„Auch Abwechslung aus der süßen Küche darf’s sein. Gerade bei einem langen Turnier.“