Topsprinter nun doch bei Leichtathletik-WM dabei

Omanyala hatte lange auf sein Visum in die USA warten müssen, praktisch in letzter Sekunde bekam er es doch noch. Jetzt muss er nur noch rechtzeitig im WM-Ort Eugene eintreffen. Die 100-m-Vorläufe finden bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag statt. Die Weltmeisterschaften beginnen am Freitag und dauern bis zum 24. Juli.