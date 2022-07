Rettungswagen zur Vollbremsung gezwungen

Eine unbekannte Frau rannte am Montag um 13.11 Uhr plötzlich im Bereich der Innsbrucker Straßenbahnhaltestelle Mitterhoferstraße über die Fahrbahn, um eine Straßenbahn zu erwischen. Zur selben Zeit war ein Rettungswagen auf der Reichenauerstraße unterwegs. Der 19-jährige Lenker des Rettungsfahrzeuges musste ihretwegen eine Vollbremsung hinlegen: Dabei wurde ein Patient, der im hinteren Teil des Fahrzeuges in einem Rollstuhl saß, nach vorne katapultiert und verletzte sich dabei am Kopf. Der Patient wurde vom 19-Jährigen und dessen Beifahrer versorgt und schließlich in die Klinik Innsbruck gebracht. Die Fußgängerin stieg in die Straßenbahn, bevor ihre Daten aufgenommen werden konnten. Die Polizei sucht daher nach Zeugen. Hinweise an die VI Innsbruck unter 0591337591.