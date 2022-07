Ralf Schumacher schneller als Formel-1-Piloten

Gewicht macht Unterschied

Wie ist das möglich? „Die jetzigen Autos sind ja fast 200 Kilogramm schwerer“, so der sechsfache Grand-Prix-Sieger laut „Motorsport-Total.com“. Zudem habe der 47-Jährige seine 850 PS die gesamte Zeit über zur Verfügung gehabt. „Die Sicherheit ist das, was die Autos heute so schwer macht“, erklärt Schumacher die Überraschung.