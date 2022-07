Zwischen Alpen-Gipfeln und tiefblauer Adria

Die Dürre und Wasserknappheit in Oberitalien wird derzeit auch am Taglimanto spürbar und erkennbar, staunt Alt-LH Gerhard Dörfler, der in den vergangenen Jahren den Taglimanto, einen der bedeutendsten Wildflüsse der Alpen erwandert und entdeckt hat und jetzt sein Wissen und seine Erfahrung mit „Krone“-Lesern teilt. „Wir starten hier“, stoppt Gerhard den Feldkirchner Fahrer und Busunternehmer Karl Taferner und bringt die Teilnehmer zum Staunen: „Wo starten wir? Hier?“, fragte Dietmar Streitmaier, der als Vogelexperte die Gruppe mit seinem großen Fachwissen bereicherte.