Isabelle Huppert sagt Auftritt bei Festspielen ab

Isabelle Huppert und die Salzburger Festspiele finden heuer nicht zusammen. Die Französin, die mehrfach in Filmen des österreichischen Regisseurs Michael Haneke mitwirkte, hätte am 24. Juli in Arthur Honeggers „Jeanne d‘Arc au bûcher“ mitwirken sollen.

Aufgrund pandemiebedingter Verschiebungen von Kino- und TV-Produktionen sei ihr das aber nun nicht möglich, hieß es in einer Mitteilung. Selbiges gilt für André Jung. Dessen Auftritt in der Produktion „Verrückt nach Trost“ ist allerdings nicht betroffen.