Modedesignerin urteilt über die Looks von Hamilton

Hamilton ist egal, was andere über seinen Kleidungsstil denken. Gerade das gefällt der internationalen Designerin am Mercedes-Piloten: „Es braucht auch in einer Sportart wie der Formel 1 Typen. Und das ist Hamilton ohne Zweifel! Durch seine ganz eigenen, sehr speziellen Zugänge zur Mode und somit zu einem ganz losgelösten Lifestyle-Segment bringt er Menschen zur Formel 1, die nicht nur oder vielleicht ursprünglich gar nicht an Motorsport interessiert waren. Er strahlt Modernität durch und durch aus.“