Handys via Internet verkauft, aber nie geliefert

Auf kriminelle Art und Weise dürfte ein 49-Jähriger das Internet genützt haben, um an Geld zu kommen. Über einen längeren Zeitraum soll der Grazer auf einer Internetplattform Handys verkauft haben. Der Haken an der Sache: Die erworbenen Handys kamen nie bei den Käufern an. Der Mann wurde nun ertappt und befindet sich in Haft.