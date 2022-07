Zhou Guanyu: „So überlebte ich den Horror-Crash“

Lauscht man den Worten des 23-Jährigen, ist es erstaunlich, dass er dieses Wochenende in Spielberg - nicht einmal eine Woche nach dem Crash - schon wieder an den Start geht. Wie ist das überhaupt mental möglich? Wie kann man nach so einem Unfall wieder starten? „Für mich ist dieser Start enorm wichtig! Man stelle sich nur vor, dass nach so einem Vorfall eine wochenlange Sommerpause wäre - so komme ich aber erst gar nicht ins Grübeln. Das wäre mental nicht gesund gewesen.“