Sturm-Stars tanzen nach ihrer Pfeife!

Beim Essen tanzen die Sturm-Stars nach ihrer Pfeife! Sportchef Andreas Schicker lotste Darinka Stock von Hartberg zu den Schwarzen. Seit drei Wochen ist die Ernährungsberaterin in Amt und Würden, achtet darauf, dass Jantscher und Co. das Richtige zwischen den Beißerchen haben. „Ich bin aber nicht nur für die Profis zuständig, betreue auch Sturm II, die Damen und Akademie“, so die 27-Jährige, die mit Spielern auch in den Supermarkt geht, damit zuhause was G’scheites im Kühlschrank ist. „Ich mache auch Workshops in Kleingruppen, halte Vorträge - jeder kann sich bei Fragen an mich wenden.“